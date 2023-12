Caos Houthi nel Mar Rosso Usa e Ue gestiranno la crisi pensando a Imec e de-risking

Leggi su formiche

(Di sabato 16 dicembre 2023) Molte delle compagnie di spedizione marittima stanno prendendo (o hanno già preso) una decisione cruciale: per collegare l’Europa all’Asia non seguiranno la rotta classica attraverso il Mar, ma circumnavigheranno l’Africa. La rotta che usa il corridoio tra Bab el Mandab e il Canale di Suez non è sicura, perché Anasarallah, braccio armato degli, la sta usando per sfogare i propri interessi sul conflitto di Gaza. Il gruppo yemenita che da otto anni controlla metà del Paese è antisemita e anti-occidentale e ha collegamenti con l’Iran (che lo ha militarmente e politicamente sostenuto contro gli interessi sauditi in Yemen): due ottime ragioni per prendere parte alche l’attentato di Hamas del 7 ottobre, e la successiva guerra nella Striscia, hanno prodotto. AP Miller-Maersk, che gestisce la seconda più grande flotta di ...