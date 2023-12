Calendario sport invernali oggi | orari sabato 16 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)16ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena. Lo snowboardcross sbarca a Cortina d’Ampezzo e il PGS di snowboard farà tappa a Cervinia. La Coppa del Mondo di biathlon regala gli inseguimenti di Lenzerheide, mentre la Coppa del Mondo offre gli skiathlon a Trondheim. Imperdibile lo short track a Seoul, mentre per quanto concerne il budello ci sarà da divertirsi con il bob a Igls e lo slittino a Whistler. Da non dimenticare combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle (con aerials, Big Air e dual moguls). Ultimodavvero sontuoso prima di Natale, visto che il 23offrirà un piatto abbastanza ...