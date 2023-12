Calendario sci di fondo oggi in tv | skiathlon Trondheim 2023 | orari | programma | streaming | italiani in gara

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo il dominio norvegese nelle gare sprint, è tempo di avvicinarsi alle due garedi. La domanda resta sempre la stessa: ci sarà o no un altro bis? Difficile: tra gli uomini sono certe le orde di norge in top ten, tra le donne è ben diverso. Del resto, le gare distance hanno accentuato finora un duello Svezia-USA in campo femminile. E, con Diggins nel ruolo di potenziale guastafeste delle svedesi, c’è ancora molto da vedere. L’Italia si presenta al via senza Pellegrino, ma con De Fabiani e Graz (quest’ultimo piuttosto costante in tempi recenti). Tra le donne, dopo l’assenza totale di ieri, schierate Comarella e Ganz, due delle tre azzurre recatesi in terra norvegese. Sci di, Coppa del Mondo maschile. Vittorie italiane da queste parti? Nessuna! La Coppa del ...

Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Lenzerheide 2023: trionfa un Doll perfetto. Bionaz e Giacomel nei 20

... senza alcun errore al tiro e in grado di fare la differenza anche suglinel tratto finale di ... CLASSIFICA GENERALE PROGRAMMA E COPERTURA TV COPPA DEL MONDO 2023/2024: ILE TUTTE LE ...

Calendario sci alpino oggi in tv: orari 16 dicembre, programma discesa Val d'Isere e Val Gardena, startlist OA Sport

Programma settimana sport invernali, calendario e orari: sci alpino, fondo, biathlon, snowboard, curling, salto Eurosport IT

Calendario sci di fondo oggi in tv, sprint Trondheim 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Passaggio in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci di fondo: si va a Trondheim, uno dei luoghi per eccellenza. E, naturalmente, ci si aspetta un totale dominio da parte della Norvegia almeno in campo ...

Calendario sci alpino oggi in tv: orari 15 dicembre, programma superG Val Gardena, startlist

Dopo la clamorosa vittoria di Bryce Bennett in discesa, oggi si replica nuovamente in Val Gardena, ma si gareggerà in superG. Una Saslong dunque un po' diversa rispetto a ieri, ma comunque sempre spet ...