Calciomercato | Torino Il Chelsea piomba su Buongiorno

Lazio, un addio nello staff di Sarri

Commenta per primo Gianni Picchioni saluta la Lazio. Era uno dei fedelissimi di Sarri tra i collaboratori tecnici , avendo lavorato con l'allenatore toscano sia a Londra sia a. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, non è chiaro se si tratti di una decisione consensuale o unilaterale. Picchioni di recente era stato inviato in sud America per andare a ...

Lecce-Frosinone, le formazioni ufficiali

Il Lecce viene dal pareggio di Empoli: al gol di Banda aveva "risposto" Cambiaghi, propiziando l'autogol di Rafia. Il Frosinone è reduce dallo 0-0 dello Stirpe contro il Torino, in un match ...

Amos Ferrini: "Mihajlovic lottava come un Toro, sarebbe piaciuto a papà Giorgio"

La testimonianza del figlio del grande capitano che alla vigilia di un derby fu invitato da Sinisa in conferenza per spiegare il senso granata di sfidare la Juve ...