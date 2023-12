Calciomercato | la Roma sfida il Milan e il Napoli | che colpo nel mirino

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lamette nelun calciatore accostato sia alche, soprattutto, alin queste settimane: la sua valutazione, però, sembra essere già importante. Manca ormai poco alla sessione invernale di, eppure le voci di mercato sono partite da settimane, scatenando i sogni e le ambizioni delle varie squadre, che sperano in un rafforzamento delle proprie squadre del cuore. Storicamente, la sessione di gennaio non è fortemente caratterizzata da grandi colpi: pochi i precedenti in controtendenza rispetto alla politica dei vari club, che invece cercano di non stravolgere completamente gli equilibri all’interno della rosa. Per questo, molte delle valutazione sono esclusivamente riservate alla sessione estiva, finestra in cui i colpi sono sicuramente più sostanziosi e in cui le varie ...