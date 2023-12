"In settimana dovrebbero rientrare Izzo e Vignato". MONZA - "Abbiamo lasciato punti per strada ma sono convinto che entro la fine dell'anno ci ... (247.libero)

"In settimana dovrebbero rientrare Izzo e Vignato". MONZA - "Abbiamo lasciato punti per strada ma sono convinto che entro la fine dell'anno ci ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Palladino, il Milan potrà vincere l'Europa League

No, non la vivo male la fase di infortuni", aggiunge. Che poi spiega: "Da piccolo tifavo Milan quando giocava in Europa, siamo stati tutti simpatizzanti per il Milan. Anche in Europa sta ...

Monza, Palladino: “A San Siro dobbiamo crederci e lottare per Silvio Berlusconi”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto dalla sala stampa dell'U-Power Stadium in vista della partita contro il Milan di domani a San Siro alle 12:30.

Palladino: "Con i rossoneri serve la partita perfetta. Ambiziosi come Berlusconi"

"E' la prima volta che affrontiamo il Milan senza il presidente Silvio Berlusconi. Mi diceva sempre 'Chi ci crede combatte e vince'. Ecco, cercheremo di farlo per lui. Era molto ambizioso e dobbiamo p ...