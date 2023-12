Cagliari | Ranieri da applausi | lo ha detto in diretta sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Intervistato a fine partita, Claudioha parlato diNiente rimonta miracolosa nei minuti di recupero. L’impresa non riesce aldi Claudioper la terza volta in questa stagione. I sardi si sono infatti arresi alche è tornato a vincere nel proprio stadio di casa. Il successo al Maradona mancava da tre mesi e stasera la maledizione è stata allontanata. A fine partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato come di consuetudine dopo le partite anche l’allenatore Claudioche ha fatto i complimenti aled al suo allenatore Walter Mazzarri.si congratula Intervistato da Dazn, queste sono state le parole di Claudioche ha così commentato la sconfitta del ...