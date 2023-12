Caduta moralisti | ciclone Sechi sulla sinistra e i suoi paladini

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Chiara Ferragni e Aboubakar Soumahoro hanno molto in comune. "", titola in prima pagina Libero che sovrappone la parabola discendente dell'imprenditrice e influencer e dell'ex paladino della, ma anche il caso a 5Stelle di Luca Pirondini. Il direttore Mariosegnala il nuovo cartello stradale: “” citando "il rinvio a giudizio dei parenti di Soumahoro (moglie, suocera e cognato, non si fanno mancare niente)", la stangata dell'Antitrust a Ferragni "per una storia di pandori" e "i grillini nel frattempo diventati contiani e specialisti nel sollevare il conflitto di interessi degli altri dimenticando soavemente il proprio". Ma qual è la morale che soggiace a questi casi apparentemente diversi? "Diciamo che c'è una lezione che viene dalla ...