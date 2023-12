Business delle ragazze senza vita e matrimoni fantasma in Cina | cosa sappiamo

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) In, una 16enne si è tolta labuttandosi dal nono piano di un edificio. I suoi resti sono stati venduti dai suoi genitori adottivi alla famiglia di un altro ragazzo, anche lui morto. Il motivo? Avere la possibilità di celebrare uno yinhun, cioè uno tra fantasmi. Parliamo di una tradizione millenaria e ancora molto diffusa in tutta la nazione dell'Asia Orientale. Considerando i crimini che da tale usanza sono scaturiti, come furti di cadaveri e omicidi, il segretario locale del Partito ha chiesto di porre fine a questo. La polizia è riuscita a rintracciare il trasferimento di denaro ricevuto dai genitori del ragazzo, una cifra che ammonta a circa 9.300 dollari, ma ha spiegato che non ci sono basi legali per avviare un procedimento giudiziario, mettendo in luce i contrasti ancora ...