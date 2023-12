Bus urbani gratuiti a Benevento durante le feste | “E’ la prima volta | così si riduce inquinamento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per lanella storia della città,le festività natalizie sarà gratuito il servizio di trasporto pubblico urbano. Abbiamo ricevuto la piena disponibilità di Trotta bus e pertanto nei giorni 21, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre, i cittadini potranno fruire in maniera completamente gratuita delle corse sugli autobus. E’ un’iniziativa di cui siamo orgogliosi e che siamo sicuri raccoglierà un gradimento e un successo considerevoli”, lo annunciano in una nota il sindaco diClemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone. “Auspichiamo che gli autobusnei giorni caldi dello shopping natalizio, quando i volumi di traffico veicolare notoriamente aumentano in maniera vertiginosa, inducano molti a rinunciare ...