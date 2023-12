Buon compleanno a… Francesco Graziani

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Oggicompie 71 anni: in carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Torino e Roma, oltre che quella dell’Italia Oggicompie 71 anni. I più giovani lo conoscono perché sa bucare il video, con la sincerità delle sue affermazioni o con le giacche che non possono proprio passare inosservate. I più anziani lo ricordano come un attaccante di grande generosità e dai tanti gol, soprattutto con il Torino con cui si è laureato capocannoniere. Un titolo che ritiene essere la soddisfazione più grande della sua carriera, come ha confessato in un’intervista ad Up Magazine Arezzo, città dove abita attualmente e prima squadra nella quale ha giocato: «É vero, è un premio personale, ma lo ottenni grazie a tutta la squadra. Con Paolo Pulici formavamo una coppia d’attacco assortita benissimo ...