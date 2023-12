Bucciantini | «L’Inter quando spinge sembra uno show | si impenna»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha parlato del duello al vertice tra Inter e Juventus, concentrandosi in particolar modo sui nerazzurri e sulle loro capacità. MENTALIZZAZIONE ? Marco, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato così del duello in vetta: «Nel caso delbravissimi a diventare forti anche nello stare attenti a fare dei conti. La Juventus è lì, lotta, ha meno possibilità delma ha tanta abitudine e storia per essere lì. Nelche c’è una mentalizzazione più concentrata sul campionato è evidente, basti pensare a come è fatto il gruppo con tanti italiani cresciuti col sogno di vincere il campionato e inoltre anche la coppia Lautaro Martinez e Thuram che ha giocato pochi minuti insieme in Champions League. Ma non è una squadra che molla gli obiettivi, lo scorso anno ha giocato tutte ...