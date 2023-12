Brescia-Como | Serie B | Fabregas sogna la vetta | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Prosegue la 17ª giornata diB, con i match del sabato. Tra questi, in programma alle ore 14:00 allo stadio Rigamonti. Una partita che si preannuncia molto combattuta, vista la necessità di punti delle due squadre. Gli uomini di Cescoccupano la terza posizione con 31 punti e possonore in grande. Una vittoria, infatti, consentirebbe loro di portarsi a quota 34 punti, gli stessi della capolista Parma, impegnata più tardi contro il Cosenza. I ragazzi di Rolando Maran, invece, sono dodicesimi a quota 19 punti e sono di fronte a un bivio: una vittoria potrebbe aprire loro scenari interessanti in ottica playoff, mentre una sconfitta potrebbe trascinarli nuovamente in zone di classifica pericolose. Le ultime da, con le ...