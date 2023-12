Breaking News | Kenny Omega s’infortunia e salterà Worlds End

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 16 dicembre 2023) Qualche minuto faha riportato su X di aver subito un brutto infortunio che lo terrà fuori per un tempo indeterminato. I can’t really sugar coat this. I’m out indefinitely. I tried to keep pushing past the pain for as long as I could until it became too much. Luckily doctors caught me when they did. I’ll be here so in the mean time, please enjoy wrestling! pic.twitter.com/kn9ZKUgSls—(@manX) December 15, 2023 L’ex campione dei pesi massimi AEW avrebbe dovuto affrontare, in coppia con Chris Jericho, Big Bill e Ricky Starks aEnd in un match con in palio i titoli mondiali di coppia AEW.A pochi giorni dal PPV Tony Khan dovrà rivedere la card e fare a meno di uno dei migliori wrestler della federazione. L'articolo proviene ...