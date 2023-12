Bournemouth-Luton | Lockyer collassa a terra | partita interrotta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Premier League, Tomcollasa aprivo di sensi durantee squadre negli spogliatoi Momenti di paura in Premier League, durante. Tom, capitano della squadra ospite, èto aal 60? della. Tomhas collapsed on the field during thevsmatch. Pray for Tom! pic.twitter.com/9b0cfWKKF7 — Max Statman (@emaxstatman) December 16, 2023 Il calciatore, privo di sensi, si è accasciato all’altezza della metà campo, subito assistito.e le ...

se la vede con lo Sheffield United ultimo in classifica; scontro per l'Europa tra Newcastle e Fulham ; ilTown cerca punti salvezza sul campo del. Alle 18.30 l' Everton va a ...

The Premier League match between Luton Town and Bournemouth was suspended after Luton's captain Tom Lockyer collapsed in the middle of the pitch.

The Luton captain previously collapsed during last season’s Championship play-off final and was part of another incident at the Vitality Stadium ...