Botta e risposta fra Elodie e Gino Paoli | il cantautore chiarisce la polemica | ”Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo il dissing che si è creato per via di un’intervista rilasciata daal Corriere e una replica su X di, ilha voluto chiarire lache ne è derivata.e laPhoto Credits: TodayIn una lunga intervista al CorriereSera,ha parlato di come la musica, oggi, sia cambiata: ”Ieri avevamo Mina e Vanoni, oggi le cantanti che mostrano il cu*o”. Prontamente è arrivata ladi, seppur ilnon abbia menzionato l’artista direttamente: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita sono me*de”. Dopo la ...