Bologna | Saputo incontrerà motta in settimana

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Joey, presidente del, oggi in Italia: domani assisterà alla sfida contro la Roma e da lunedì al lavoro per il rinnovo diLa prossima sarà unaimportante in casa. Il presidente Joey, come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi arriverà in Italia per assistere domani alla sfida con la Roma e poi lunedì per partecipare alla cena di Natale del club. Da lunedì poi riprenderanno le discussioni con Thiagoper il suo rinnovo. Il tecnico vuole rimanere, ma prima vuole capire quali sono i progetti del club sul lungo periodo.