Bodies | Tutto Sulla Serie Del Momento Di Netflix!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 16 dicembre 2023): ladi grande successo Netflix racconta un omicidio che si ripete, identico, in 4 epoche diverse. Eccoquello che c’è da saperepoliziesca e fantascientifica!è unaNetflix, già diventata ladel. Si tratta di unapoliziesca dai tratti fantascientifici che, quindi, si mostra davvero unica nel suo genere. Al centro, come suggerisce il titolo, un omicidio, che però sembra avvenire in tempi molto diversi nel corso della storia.: la trama dellaNetflix di successo!è diventata in breve tempo una dellepiù chiacchierate di Netflix, oltre che tra le più viste. Al centro ...