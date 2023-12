‘Black list’ dei farmaci | ce ne sono almeno 105 che causano effetti devastanti sulla salute

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Se iindispensabili per curare la, alcuni di essi potrebbero addirittura causare disturbi gravissimi. Lo sostiene da12 anni Prescrire, una nota pubblicazione francese indipendente il cui scopo è aumentare la consapevolezza suglidi alcuni medicinali e/o principi attivi. La pubblicazione è indipendente e su di essa non gravano conflitti d’interesse. Ogni anno pubblica preziose informazioni consultabili non solo dai cittadini ma anche dai medici e specialisti. La pubblicazione francese ha messo nella Black List 105– InformazioneOggi.itA volte le dichiarazioni pubblicate da Prescrireoggetto di ampie polemiche, innescate soprattutto da parte delle case farmaceutiche, che vedono nell’attività della pubblicazione un ...