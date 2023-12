Biathlon | weekend finito per Wierer | ha lasciato Lenzerheide per tornare in Italia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dorotheanon prenderà parte alle restanti gare diin programma nel. A renderlo noto è stata la FISI, che ha comunicato che l’azzurra hala località elvetica per fare ritorno inallo scopo di “ritrovare la migliore condizione di salute“.era apparsa in difficoltà a livello fisico già nella sprint di giovedì, perciò non sorprende più di tanto tale decisione, anche perché la stagione è ancora lunga. La finanziera di Anterselva non ha ancora avuto l’opportunità di esprimersi al meglio, complici i problemi fisici – dal raffreddore di Sjusjoen alla febbre alta prima Oestersunds -, e pur avendo sempre scelto di gareggiare, ora è costretta a prendersi una pausa forzata per ritrovare la sua migliore condizione e ...

Fine settimana sugli sci in Friuli con nuove piste aperte

A Forni Avoltri l'impianto per il, il centro Carnia Arena a Piani di Luzza, rimane ... Da questosaranno in funzione, ove presenti, anche le casse automatiche, novità della stagione, ...

Un inizio di stagione particolarmente complicato e pieno di imprevisti per Dorothea Wierer: i tanti problemi di salute stanno condizionando queste prime tappe di Coppa del Mondo per l'altoatesina e no ...

Biathlon: super Germania nella Sprint di Lenzerheide, vince Doll. Bionaz è diciannovesimo

La Germania, con materiali eccezionali, piazza quattro biathleti nelle prime sei posizioni in una gara dove non basta il ritmo sugli sci a Johannes Boe per imporsi. Con Giacomel, Zeni e Braunhofer son ...