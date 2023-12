Biathlon | startlist mass start maschile Lenzerheide 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Domani, domenica 17 dicembre, terminerà a, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo-2024 di: l’ultimadella giornata sarà la 15 kmdelle ore 14.45, che vedrà al via 30 atleti. L’Italia sarà rappresentata da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer, tutti qualificati grazie al piazzamento in classifica generale, mentre Patrick Braunhofer è la terza riserva per numero di punti conquistati nella tappa. In dubbio la presenza di Sebastian Samuelsson: lo svedese aveva saltato la sprint per la positività al Covid. La diretta tv della 15 kmsarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di ...