Biathlon | startlist mass start femminile Lenzerheide 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Domani, domenica 17 dicembre, si concluderà a, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo-2024 di: sarà il giorno delle primedella stagione, con la 12.5 kmche aprirà ilalle ore 12.30. L’Italia sarà rappresentata nellada Lisa Vittozzi, che si è qualificata grazie al piazzamento in classifica generale, nella quale risulta essere terza a -36 dalla vetta. Avrebbe avuto diritto a prendere parte allaanche Dorothea Wierer, ma l’azzurra è già rientrata in Italia. In dubbio la francese Lou Jeanmonnot: la transalpina ha saltato la sprint per la positività al Covid. La diretta tv della 12.5 km...