Biathlon | Dorothea Wierer chiude in anticipo il weekend di Lenzerheide | ecco cos’è successo

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un inizio di stagione particolarmente complicato e pieno di imprevisti per: i tanti problemi di salute stanno condizionando queste prime tappe di Coppa del Mondo per l’altoatesina e non le permettono di essere competitiva come di consueto per le prime posizioni. L’azzurra, dopo aver disputato la sprint giovedì ae aver concluso in 32a posizione, ha già lasciato la località svizzera e non prenderà parte a inseguimento e mass start,ndo così anzitempo la terza tappa della stagione di Coppa del Mondo. Una serie di inghippi che non le hanno mai permesso di trovare la giusta condizione fisica: prima il brutto raffreddore avuto a Sjusjøen, poi la febbre molto alta a pochi giorni dalla prima tappa di Östersund, a seguire alcuni problemi respiratori tra la tappa svedese e quella di Hochfilzen, ...