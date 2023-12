Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladideldievento dopo evento. La scorsa stagione a vincere fu la francese Julia Simon, capace di succedere nell’albo d’oro alle norvegesi Eckhoff e Roeiseland e all’azzurra Dorothea Wierer. Chi riuscirà a trionfare in quest’edizione? Occhi puntati, inevitabilmente, sulle italiane, su tutte la stessa Wierer e Lisa Vittozzi. Ecco, di seguito, lagara dopo gara. PROGRAMMA E COPERTURA TVDEL: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPEDEL...

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Tandrevold Ingrid Landmar NOR 3462 Vittozzi Lisa ITA 309 3 OEBERG Elvira U25 SWE 273 4 KNOTTEN Karoline ... (oasport)

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di Biathlon 2023 / 2024 aggiornata dopo la sprint di Lenzerheide . Tarjei Boe resta in testa, ma il ... (sportface)

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Tarjei NOR 317 2 BOE Johannes Thingnes NOR 304 3 SAMUELSSON Sebastian SWE 281 4 NAWRATH Philipp ... (oasport)

Inseguimento maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l' inseguimento maschile di Lenzerheide 2023 , gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terza tappa delladel Mondo di. Tutti e cinque gli azzurri presenti nella località elvetica sono riusciti a centrare la qualificazione dopo aver terminato la prova sprint all'interno dei migliori ...

LENZERHEIDE - Dorothea Wierer è stata colpita da problemi di salute uno dopo l'altro in questo avvio di stagione e ha deciso di lasciare anzitempo la Svizzera, ...

