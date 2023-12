Bertolotti Ispi | “Putin non teme l’ingresso di Kiev in Ue Avrebbe temuto il suo ingresso nella Nato”

Leggi su notizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’avvio del processo perdell’Ucraina in Ue non è una sconfitta per. “Sarebbe stato più preoccupante per lui un avvio deldi”. Nei giorni scorsi il Consiglio europeo ha aperto i negoziati perdell’Ucraina, della Moldavia, ha concesso lo status di Paese candidato alla Georgia. L’avvio di questo processo mentreè in guerra con Mosca, significherà qualcosa per la fine del conflitto? (Ansa Foto) – notizie.comUcraina in Ue: perché non avverrà presto Secondo Claudio, ricercatore dell’, no, perchédefinitivo richiederà molto tempo ...