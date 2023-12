(Di sabato 16 dicembre 2023) Ma non nelle modalità di cui leggo". Cioè? "Trovo politicamente molto sbagliato individuare un terreno nel punto più lontano possibile da. È un pessimo messaggio perché poi la gente inizia a ...

Si sente umiliato e arrabbiato Guido Bertolaso dopo la bocciatura di Roma per Expo 2030 . E inevitabile per l’assessore regionale della Lombardia al ... (open.online)

Expo 2030 , delusione immensa per Roma : in merito a ciò l’assessore Guido Bertolaso ha svelato il motivo. Lo ha fatto in una intervista che ha ... (notizie)

Bertolaso: 'Roma umiliata e triste. Termovalorizzatore Gualtieri chieda a de Magistris, a Napoli l'emergenza è scomparsa'

Guido, attualmente assessore alla Sanità della regione Lombardia, ex commissario per il ... Aè in progetto ma anche nella maggioranza ci sono molte frizioni su questo. "È la solita ...

A Esc torna L/ivre, il festival dell'editoria e dei vini indipendenti con 40 editori e 30 cantine

A Esc Atelier Autogestito L/ivre la rassegna dei libri e dei vini indipendenti. Al Teatro Porta Portese Paolo Crepet con Pietro Folena parlano di fragilità.

Lombardia, Bertolaso: 90mln a strutture sanitarie assistenziali

"Il provvedimento e' rivolto in particolare a quelle categorie di soggetti fragili che incidono in numero sempre maggiore nelle strutture assistenziali. La componente sociale riveste per noi una fonda ...