Bergomi | «A Maradona quante botte | si alzava e mi dava la mano Van Basten lo prendevo per le palle»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Beppesulle pagine di Sport Week racconta i suoi primi 60 anni nel calcio, partendo dalla sua passione infantile per il Milan, passando per gli esordi e la lunga carriera fino ad arrivare alla tv. Il debutto in Serie A «Bei tempi, quella maglia numero 13. Nel giro di undici giorni ho debuttato in Serie A e in Coppa dei Campioni. Piu? pesante il primo esordio, il 22 febbraio 1981, Inter-Como 2-1: quel giorno successe di tutto. La notte prima della partita viene ricoverato per appendicite Canuti, dunque in panchina quel giorno ci siamo soltanto io, Cipollini, Pancheri e Tempestilli. Vierchowod spacca il ginocchio a Lele Oriali e Bersellini fa a me e a Pancheri: “Scaldatevi”. Pero? butta dentro me: “Stai addosso a Nicoletti”. Peccato che Nicoletti fosse alto 1,90, proteggeva la palla benissimo, io arrivo fuori equilibrio su un colpo di testa, respingo ...