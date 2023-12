Belen Rodriguez | cosa sta succedendo con Elio | il lieto annuncio

Leggi su tvzap

(Di sabato 16 dicembre 2023) Personaggi Tv. La storia d’amore traedLorenzoni procede a gonfie vele, come ha raccontato lei stessa a Domenica In. Dopo mesi di crisi dovuti alla rottura con Stefano De Martino in seguito ai numerosi tradimenti di lui, la showgirl è tornata nuovamente in televisione per parlare della sua vita.ha elogiato il suo uomo, spiegando che con lui è veramente felice. Il settimanale Nuovo Tv ha aggiunto un’indiscrezione al gossip: lavorrebbe non solo sposarlo ma anche allargare la famiglia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, nessuno se l’aspettava: chi uscirà stasera Leggi anche: “Grande Fratello”, il colpo di scena durante la festa di Paolo: cos’è successo Le parole dia “Domenica In” La nuova rottura con Stefano ...