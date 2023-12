Beatrice Valli e i commenti fuori luogo sulla sua forma fisica | la replica dell’ex corteggiatrice

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 dicembre 2023)è diventata nel corso degli anni una delle ex corteggiatrici più amate e seguite di Uomini e Donne. Molte volte però l’engagement sui social media va di pari passo con l’aumento dei cosiddetti leoni da tastiera, o gli hater. Ai tanti complimenti, apprezzamenti e messaggi piacevoli, sotto ai suoi post puntualmente si aggiungono critiche, polemiche, battute epoco eleganti che spesso vanno a toccare anche il privato. Negli anni aè stato criticato il fatto di postare solo contenuti finalizzati a voler pubblicizzare un prodotto o un brand. Dopo la nascita di Matilda, la terza bimba avuta dal marito, l’ex tronista Marco Fantini, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è entrata in un calderone di polemiche per i suoi look, secondo alcuni follower non adatti al suo fisico. Molti ...