BCE | mercato scommette su taglio tassi nonostante cautela Lagarde

(Di sabato 16 dicembre 2023) Gli analisti non si aspettavano cambiamenti aidella Banca centrale europea questa settimana, o mutamenti delle indicazioni sul sentiero del costo del denaro, e in effetti queste attese sono state confermate. Si aspettavano anche che la presidente Christineavrebbe cercato di frenare le scommesse delsu tagli aidi interesse nella prima parte del 2024, e in questo caso hanno ottenuto parole più dure del previsto, anche considerando il tono accomodante della Fed il giorno prima, con il presidente della banca centrale statunitense Jerome Powell che ha ammesso di aver discusso dei tagli nell’ultimo meeting del 2023. Le scelte e le parole di Francoforte non hanno però scoraggiato gli operatori dal continuare a parlare di tagli deidi interesse nei prossimi mesi. La scelta ...