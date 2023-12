Bayern Monaco | piace un attaccante seguito da Inter e Milan

I più vicini sfidanti del Bayer Leverkusen in vetta alla Bundesliga si incontrano all’Allianz Arena domenica 17 dicembre sera, quando il Bayern ... (sport.periodicodaily)

Dalla Spagna riferiscono come anche il Bayern Monaco abbia messo gli occhi su Clement Lenglet, accostato al Milan (pianetamilan)

“Rifiutai Milan e Bayern Monaco per il Genoa” : Skuhravy si racconta

Tomas Skuhravy, ex calciatore, era vicino a vestire la maglia del Milan. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista... (pianetamilan)