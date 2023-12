Battle Coliseum 2023 | La fiera dell’inclusività nel mondo dei picchiaduro

(Di sabato 16 dicembre 2023)è stato un evento imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di combattimento, rappresentando un vero e proprio traguardo finale per molti pro player in tutto il. Al contrario di molti altri tornei che si concentrano esclusivamente su titoli iconici come Street Fighter, Mortal Kombat e compagnia bella, questa manifestazione ha abbracciato l’intera gamma di, offrendo una vetrina importante sia ai classici senza tempo che ai giochi più di nicchia. Tra i titoli di punta che hanno gofuto di tornei completi all’evento troviamo nomi ben noti come: Guilty Gear Strive King of Fighters XV Street Fighter 6 Mortal Kombat 1 Tekken 7 BlazBlue Central Fiction Pocket Bravery Smash Bros Ultimate Questa selezione rappresenta la crème de la crème del settore, attraendo sia i ...

Battle Coliseum 2023: Sao Paulo con vista Parigi TGM Esports

Un nuovo NeoGeo Battle Coliseum IGN ITALY

PVL: Cignal claims bronze, sweeps Chery Tiggo

Cignal ended its Premier Volleyball League (PVL) season with a bronze medal after completing a sweep of Chery Tiggo, 18-25, 25-21, 25-22, 26-24, in their battle for third series in the second ...

Creamline eyes tournament sweep, 3rd straight All-Filipino crown

A 15-0 sweep of the tournament and a third straight PVL All-Filipino crown. That is the mission Creamline is looking to accomplish in Game Two of the 2023 PVL 2nd All-Filipino Conference best-of-three ...