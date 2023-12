Basket | Serie A2 2023 2024 | Trapani vince ancora | ok Rieti e Piacenza

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) In campo laA2dicon la 15ª giornata. Nel Girone Verde,domina Cremona 90-68 in casa. Quattro giocatori in doppia cifra per i siciliani con Horton a guidare con 16 punti e 8 rimbalzi, seguito da i 12 di Notae, gli 11 di Marini e i 10 di Imbro. Non bastano agli ospiti i 24 punti di Cotton per evitare il ko.si conferma in testa con 14 vittorie e 1 sconfitta. Cremona 7ª a 8 vittorie e 7 sconfitte.batte 84-71 Latina in trasferta. Decisivo Johnson con 28 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Super doppia doppia per Hogue da 14 punti e 19 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 23 con 4 rimbalzi di Mayfield e i 19 punti di Mladenov.resta al quinto posto con 9 vittorie e 6 sconfitte. Latina ultima con 2 ...