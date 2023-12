Basket | Serie A1 2023 2024 | Brescia piega Reggio | Venezia vince all’overtime a Bologna

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Si apre la 12ª giornata diA1. Quarto successo consecutivo per, che77-70Emilia in trasferta. Al PalaBigi la Germani lanell’ultimo periodo, 16-7 per gli ospiti, in cui risale dal 63-61 al 77-70 finale. Decisivo Bilan con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Petrucelli, 13 punti, e Massinburg, 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ai padroni di casa i 17 con 5 rimbalzi di Harvey e i 15 con 7 rimbalzi di Weber per evitare il quinto ko in campionato, a fronte di 7 vittorie.si conferma in testa con 10 vittorie e 2 sconfitte.85-84 dopo un overtime in casa della Virtus. Decisivo Wiltjer, 14 punti a 5 rimbalzi all’attivo, con il ...