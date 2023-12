Basket | Miwa sconfitta in casa dal Marigliano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaescedallo scontrolingo controcon il punteggio di 69-77. I boars pagano le basse percentuali al tiro e cedono il passo agli avversari nel finale, dopo la rimonta degli ultimi due quarti, che ha visto i sanniti toccare anche il -1 nell’ultimo periodo. Sono i padroni dia dare il primo strappo alla partita nei minuti iniziali, portandosi sul 12-5 sull’asse Quarta-Ferretti, autori rispettivamente di 7 e 5 punti nelle fasi iniziali.reagisce dopo il time out voluto da coach Farina, ritornando in partita con un gioco da quattro punti di Eghosa, riuscendo poi ad avvicinarsi definitivamente ai sanniti grazie ad un ispirato Ingrosso. La parità assoluta arriva con un’altra tripla di Eghosa a 3?, bloccando il punteggio ...

Basket, serie B: la Miwa Benevento crolla a Corato

I tabelliniEnergia Cestistica Benevento: Rianna W. 0; Gruosso A. N. E.; Quarta S. 5; ...Corato: Montiks M. 3; Perez F. 0; Lomello M. 0; Tomcic D. 22; Vaulet S. 19; Sgarlato S. 0; Allier V. ...

