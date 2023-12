Basket femminile | Virtus Bologna in volata sul Geas | dominio Schio a Battipaglia

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Si sono giocati oggi i due anticipi della 12a giornata di Serie A12023-2024. In particolare, ad attirare l’attenzione è il big match traSegafredoe AllianzSesto San Giovanni, vista l’unidirezionalità sostanziale del confronto traSEGAFREDO-ALLIANZSESTO SAN GIOVANNI 71-67 Spettacolare l’inizio di Olbis Andrè e Francesca Pasa, grandi protagoniste nel 22-7 che segna il primo quarto prima del parziale rientro delsul 27-16. Le rossonere, indomite, sfruttano una grande fiammata di Ilaria Panzera per rientrare fino al -2 (30-28). Serve il finale di secondo periodo per vedere il primo sorpasso, firmato da un’assai incisiva Valeria Trucco per il ...