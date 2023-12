Basket femminile | la Virtus Bologna ospita Sesto San Giovanni | Schio fa visita a Battipaglia

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023-2024 di. Tra domani e domenica si disputeranno infatti i sei incontri validi per la sesta giornata (da segnalare che in questo weekend riposerà la capolista Reyer Venezia) e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le sfide che ci aspettano. Si partirà domani alle 15.30 conSan, una sfida molto interessante tra rispettivamente la terza (14 punti) e la quinta (12) forza del campionato italiano. Sulla carta comunque le V Nere sembrano avere qualcosa in più, ma attenzione alle ragazze di Cinzia Zanotti, che hanno tutte le carte in regola per fare male. Alle 20:00 scenderà poi in campo, che affronterà in trasferta ...