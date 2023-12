Basket | Brescia vince e va alle Final Eight | Venezia espugna Bologna al supplementare in Serie A

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sera di emozioni, quella regalata dallaA con gli anticipi della 12a giornata. La Germaniè la prima squadra a potersi dire qualificata per la Coppa Italia, mentre nel big match tra seconde è la Reyera mettere a segno il colpo esterno a. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni. UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI70-77La vittoria in quel del PalaBigi vale doppio per la Germani, che conserva il primo posto solitario in classifica ed è anche la prima qualificata per ledi Coppa Italia del prossimo febbraio al Pala Alpitour di Torino. Il primo quarto è sostanzialmente equilibrato, con Bilan che mostra i suoi soliti lampi di classe da una parte e la coppia Hervey-Weber che vuole dimostrare di non essere da meno dall’altra. ...