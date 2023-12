Bari | Vicari | «Capiamo il malessere dei tifosi | vogliamo invertire la rotta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Francesco, difensore del, ha parlato a Teledopo la sconfitta di ieri sera in Serie B contro lo Spezia Francesco, difensore del, ha parlato a Teledopo la sconfitta di ieri sera in Serie B contro lo Spezia. PAROLE – «Siamo molto dispiaciuti abbiamo fatto un buon primo tempo in cui li abbiamo messi in difficoltà. Dopo un infortunio abbiamo preso gol. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutti, è ingiusto incolpare i singoli. Il calo nella ripresa? Quando spingi per tutto il primo tempo è fisiologico avere dei momenti in cui cerchi di non soffrire. Abbiamo fatto meno bene, ma penso sia normale contro una squadra forte che ti mette sotto. Abbiamo avuto molte occasioni, è stata una gara equilibrata, dobbiamo cercare di vincere queste partite. Ai ...