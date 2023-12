Barbara D’Urso a Palermo | il viaggio in treno e l’abbraccio con i fan accorsi in teatro

Per Myrta Merlino , “Pomeriggio Cinque” è una sfida vinta. La conduttrice, che a inizio settembre ha preso in mano il […] (perizona)

Barbara D’Urso Torna In Tv : Ecco Dove La Rivedremo!

Barbara D’Urso sta per Tornare in Tv. Il suo contratto con Mediaset sta per scadere e quindi tra poche settimane sarà libera di scegliere il suo ... (gossipnews.tv)