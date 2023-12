Bara | morto nel burrone di Ubiale | assolto l’unico imputato condannato in primo grado

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023)Clanezzo. Confermata in Appello l’assoluzione per Raul Magitteri, 25enne di Sorisole,anche Claudio Brioschi, 56enne diClanezzo,ina 8 mesi per tentata violenza privata. In seguito alla riforma Cartabia, infatti, questo tipo di reato è perseguibile a querela, che all’epoca dei fatti non è stata presentata. Quindi si è creato un difetto di procedibilità. I due imputati erano coinvolti nel processo per la morte di Mamadou Lamine Thiam, detto, senegalese di 20 anni scomparso in circostanze poco chiare la notte tra il 22 e il 23 luglio 2017. Il giovane, residente ad Almè, si trovava allaPower Sound Fest con alcuni amici. Aveva avuto una discussione con un ragazzo in servizio alla sagra e gli aveva ...