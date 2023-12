Ballando | Johnny Stecchino | il GGG o Gramellini? La tv del 16 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Per la prima serata in tv, sabato 16su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto. A bordo pista Alberto Matano accanto alla giuria popolare composta da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo ” Crypto”: la squadra si mette sulle tracce di un rapinatore, all’apparenza inesperto, che nel giro di poche ora ha attuato numerosi colpi. Omar, intanto, s’interessa al mondo degli investimenti. RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Che sarà…”, condotto da Serena Bortone. A seguire alle 21.45 ci sarà “Sapiens – Un solo pianeta“, condotto da Mario Tozzi. Un programma che pone domande sull’uomo, ...