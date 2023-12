Ballando con le Stelle | oggi la semifinale | cresce l’attesa per il ripescaggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Chi sarà salvato dalla giuria tra le coppie escluse? Gabriella Pession e Max Giusti ballerini per una notte, gran finale per il torneo 'con te'stasera per 'con le' in onda, sabato 16 dicembre, alle 20.35 su Rai 1. Saranno il conduttore e attore Max Giusti e l’attrice Gabriella Pession,