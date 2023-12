BALLANDO CON LE STELLE | LA SEMIFINALE | DENTRO O FUORI PER I VIP DI MILLY CARLUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nelladicon le, il dance show più seguito della tv, si scoprirà quale tra le coppie escluse momentaneamente dalla competizione, potrà giocarsi l’accesso direttamente alla finale. L’appuntamento conè come sempre su Rai1 sabato 16 dicembre alle 20.35, subito dopo il Tg1. IL RIPESCAGGIO I Vip protagonisti “del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Sono attesi al ripescaggio Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono stati costretti al ritiro per infortunio. GIURIA E ANTIGIURIA Dopo l’esibizione i protagonisti, affiancati dai loro maestri, dovranno come sempre confrontarsi con i voti della giuria, capitanata ...