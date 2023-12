Ballando con le Stelle | anticipazioni di stasera | ritmo ed emozioni per la semifinale

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il sabato 16 dicembre è pronto a regalare, passione e tantocon l’attesissimadidi “con le“, il dance show che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. In programma in prima serata su Rai 1, questa imperdibile tappa promette di accendere la passione per la danza e di far vibrare gli spettatori davanti ai loro schermi. Gerry Scotti, tra successo e dolore: la verità dietro la separazione La Magia di “con le”:sullaLa diciottesima edizione di “con le” ha preso il via il 21 ottobre, conducendo il pubblico in un viaggio coinvolgente nel mondo della danza. Milly ...