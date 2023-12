Ballando con le stelle 2023 | ripescati | chi è stato ripescato nel corso della nona puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Chi ècon ledurante ladi stasera? Oggi, sabato 16 dicembre, su Rai 1 è andata in onda la18esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci che ha visto le coppie eliminate neldel talet avere la possibilità di tornare in gara. Chance che è stata colta dalla coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Concorrenti Abbiamo visto idicon le, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, ...