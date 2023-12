Bake Off 2023 del 15 dicembre | vince Gabriele! foto e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 dicembre 2023) La finale diOff Italiadi stasera, 15, ha decretato che il vincitore è Gabriele. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. I 4 aspiranti pasticceri arrivati alla finalissima si sono scontrati in tre prove ad eliminazione diretta. Nella prova creativa i pasticceri hanno dovuto reinterpretare la torta che hanno presentato nella prima puntata, ossia la Torta Sogno in un dolce. Una versione deluxe di un loro dolce. L’evoluzione dei pasticceri si è notata chiaramente nei risultati dei loro dolci. Purtroppo il dolce meno riuscito è stato quello di Roberta, che ha quindi dovuto abbandonare ...