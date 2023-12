Baier | “Da sempre le guerre sono un vantaggio per la destra”

Leggi su notizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il presidente di Sinistra Europea è in Italia e partecipa a diversi convegni dove spiega il suo punto di vista su quanto accade in Europa Diventò noto per lo slogan del suo movimento “Pane, Pace e Rose”, lui è il leader di Sinistra Europea, l’austriaco Walter, che è in Italia e cerca di spiegare e analizzare il motivo per cui le destre stanno avanzando un po’ in tutta Europa che poi è anche il tema organizzato da Rifondazione Comunista assieme a Sinistra Europea nel convegno che si tiene Trieste. Un’ascesa, secondo i leader della sinistra, che darebbe ancora più spazio allaestrema e quella più radicalizzata. “L’ascesa dellaradicale è espressione di una crisi politica del neoliberismo. Credo che le persone abbiano “decodificato” la narrativa neoliberista madisilluse, non trovano ...