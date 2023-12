Bacio tra Greta e Perla | arriva la reazione di Mirko

Amici 23 è tornato con una nuova puntata del suo daytime, questo pomeriggio, mercoledì 13 dicembre 2023, come sempre su Canale 5. Per gli allievi ... (tutto.tv)

Nelle scorse settimane i fan dei ‘Perletti’ speravano in un Bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e invece alla fine a sfiorarsi le labbra sono ... (biccy)

bacio tra Perla e Greta al Grande Fratello . colpo di scena inaspettato tra le due rivali in amore. C’è da dirlo: nelle settimane passate, i ... (caffeinamagazine)

Leggi Anche ' Grande Fratello ', Mirko Brunetti mette fine alla storia con Perla Vatiero: 'Oltre all'affetto non potrà esserci altro' Leggi Anche ... (247.libero)

Violenza di gruppo durante una festa: in 5 rischiano il processo

Scatta un primoin cucinala 20enne e un ragazzo, poi lei si chiude in bagno con altri due. "Credo di non aver mai bevuto tanto nella mia vita come quella sera - dice lei a verbale - Poi io ...

Grande Fratello, dopo l'uscita di Mirko scatta il bacio tra Greta e... Perla TGCOM

Grande Fratello, arriva il bacio tra Vittorio e Greta: "Non aspettavo altro" Libero Magazine

Governance della risorsa idrica: da Napoli il progetto dell'ABDAM

Napoli, 16 dic. (askanews) - È stato presentato a Napoli il progetto innovativo per la protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione delle sorgenti di Cassano Irpino, in provincia di Avellino.

Iran, giustiziato un agente del Mossad: forniva informazioni e documenti riservati

Pur mantenendo l'anonimato del soggetto, si è specificato che "avrebbe comunicato con servizi stranieri, raccogliendo e fornendo documenti riservati". Secondo l'Irna, lo scopo era quello di "effettuar ...