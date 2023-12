Avellino-Taranto | i convocati | un forfait dell’ultim’ora

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, valido per la diciottesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 7 Falbo, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 59 Nosegbe – Susko; Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 27 D’Angelo, 23 Dall’Oglio, 33 Pezzella, 99 Casarini; Attaccanti: 9 Patierno, 31 Marconi, 35 Gori, 51 Fusco. REPORT Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatoriRaffaele Russo, Enis Tozaj ed Ignacio Lores Varela. Erasmo Mulè non è stato convocato per una fascite plantare per la quale ha già avviato le dovute cure. Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei 24 ...